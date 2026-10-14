Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El café costarricense se expone en Japón y Corea del Sur a través de una campaña que busca conquistar a nuevos amantes del café nacional en esos mercados asiáticos.

Se trata de una animación inspirada en el animé, una expresión cultural ampliamente reconocida en estos mercados, promovida por Esencial Costa Rica.

Entre 2022 y 2025, las exportaciones de café a Japón registraron un crecimiento promedio anual del 11%, con más del 90% del café exportado producido en fincas familiares.