Cae principal sospechoso de asesinar a periodista en Liberia

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

La Fuerza Pública detuvo al principal sospechoso del asesinato del comunicador Wilfredo Pizarro Bermúdez tras 17 días de fuga. El hombre, de apellido Díaz, fue ubicado en el sector de Guatuzo, en la zona norte, cerca de la frontera con Nicaragua.

La detención se produjo durante un operativo de carreteras en el que los oficiales abordaron una motocicleta con dos ocupantes. Uno de ellos portaba un pasamontañas, lo que motivó la identificación de ambos y la verificación de una orden de captura activa.

Díaz permanece bajo custodia del Ministerio Público y será trasladado a Liberia, donde se sigue la causa en su contra. El director regional de la Fuerza Pública, Elder Monge, explicó que tras identificar a los ocupantes de la motocicleta se determinó que uno de ellos presentaba orden de captura.

Monge indicó que la coordinación con el Ministerio Público permitió el traslado del detenido al sector de Liberia para los trámites correspondientes. De acuerdo con la orden de captura presentada, al sujeto se le investiga por un delito contra la vida en el sector de Liberia.

La causa avanza además contra dos hombres detenidos el 13 de octubre durante tres allanamientos en comunidades del cantón de Liberia. Se trata de los sujetos de apellidos Monterrey, de 27 años, y Porras, de 23, a quienes un juez del Juzgado Penal de Liberia envió seis meses a prisión preventiva.

Ambos forman parte del grupo criminal que habría perpetrado el asesinato, según la información divulgada. El móvil del crimen fue el bajonazo, es decir, el asalto para despojar a la víctima de sus pertenencias.

Los gatilleros buscaban apoderarse del vehículo de Pizarro, de su teléfono celular y de al menos 60 mil colones que portaba en su billetera. El cuerpo del comunicador fue encontrado el 30 de junio en una calle solitaria de Cañas Dulces de Liberia, tendido sobre la vía pública.

Al día siguiente se localizó el vehículo abandonado de la víctima, lo que permitió recabar evidencias que condujeron a la identificación de los sospechosos.

Pizarro era ampliamente conocido en diferentes zonas de Guanacaste por su labor como periodista, animador de actividades sociales y transportista mediante una plataforma digital. Aparentemente, los sujetos solicitaron un viaje y fue durante el trayecto, en el sector de Cañas Dulces, donde se produjo el asalto.

El comunicador habría opuesto resistencia, lo que derivó en múltiples disparos que le causaron la muerte. La detención de Díaz se enmarca en la operación Cacería, desplegada en todo el país, que ha permitido ubicar a 500 personas vinculadas a delitos graves.

Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia para definir las medidas cautelares contra el detenido.