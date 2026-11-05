Cae pareja sospechosa de asaltos: él huyó y dejó abandonada a su novia

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Una mujer de apellido Rodríguez cumplirá 15 días de prisión preventiva y su novio de apellido Porras tres meses, tras ser detenidos por un asalto a un supermercado en Palmares el 1 de noviembre.

La Fiscalía Adjunta de San Ramón explicó que la diferencia se debe a que el caso de ella será tramitado vía flagrancia y el de él por la vía ordinaria.

Al huir del local en motocicleta, la pareja sufrió un percance y cayó al suelo; el hombre subió de nuevo al vehículo y abandonó a su pareja en el sitio.

Fernando Arguedas, fiscal adjunto de San Ramón, precisó que la mujer será procesada por la vía expedita de flagrancia porque fue detenida inmediatamente después del hecho.

La investigación indica que ambos ingresaron armados al supermercado para sustraer dinero, licores, cigarros, celulares y documentos personales del local.

El video del asalto muestra a dos personas con el rostro cubierto por cascos de motocicleta que llenan un bulto con botellas de licor antes de abandonar el establecimiento.

El abogado penalista Carlos Salas señaló que el delito que se les atribuye es robo agravado, establecido en el artículo 213 de la legislación penal, con penas de prisión de 5 hasta 15 años.

Karen Jiménez, directora de ciencias policiales de la UNED, indicó que cuando una mujer participa con su pareja en un asalto puede haber influencia progresiva, normalización del delito, dependencia emocional o presión en relaciones desiguales.

Jiménez aclaró que no se puede generalizar, porque también hay mujeres que participan voluntariamente y toman decisiones autónomas.

Aunque ambos habrían participado en el mismo asalto, enfrentarán procesos judiciales por separado; el juicio de Rodríguez deberá realizarse dentro de los 15 días de prisión preventiva, mientras el proceso de Porras podría extenderse hasta un año antes de llegar a juicio.