Cada tico consumió en promedio 8 kilos de res en los primeros 7 meses del año

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Durante los primeros siete meses de este año, cada costarricense consumió un poco más de ocho kilos de carne de res, según datos de la Corporación Ganadera. La entidad reportó esta cifra promedio que refleja el comportamiento del mercado cárnico en el país.

Este indicador es relevante para el sector productivo, que monitorea constantemente el consumo interno de proteína animal.

El consumo de carne de res de origen nacional también registró un incremento cercano al 3%, de acuerdo con información de la Corporación Ganadera Nacional. Actualmente, aproximadamente el 70% de la carne consumida en Costa Rica es de producción nacional, mientras que el 30% corresponde a producto importado.

Luis Diego Obando, de la Corporación Ganadera Nacional, explicó que la carne de res mantiene un papel importante en la alimentación de los costarricenses por su presencia en diferentes preparaciones.

“La carne de res es vital para los hogares costarricenses, tanto a nivel nutricional como tradicional, ya que forma parte de nuestra dieta. Como en la olla de carne y hasta las parrilladas”, señaló Obando.

Los datos muestran un crecimiento en el consumo nacional de este producto. En 2023, Costa Rica consumió más de 47.000 toneladas de carne de res, mientras que para 2025 la cifra alcanzó las 50.000 toneladas, lo que representa un incremento cercano al 7%.