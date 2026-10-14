(FOTOS) Así luce por dentro el CACCO

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Este miércoles se inauguró el nuevo Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), ubicado junto a la cárcel de máxima seguridad La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Repretel tuvo acceso a imágenes que muestran cómo luce por dentro este nuevo centro penitenciario, creado para albergar a personas privadas de libertad vinculadas con delitos de alta peligrosidad.

CACCO tendrá capacidad para 5.100 presos

El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado tendrá una capacidad aproximada para 5.100 personas privadas de libertad.

El nuevo establecimiento forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar el control penitenciario y combatir el crimen organizado.

Las autoridades plantean utilizar el CACCO como un espacio de alta contención, con mayores medidas de seguridad para los privados de libertad.

(FOTOS E IMÁGENES)

Una inversión de $35 millones

La construcción del CACCO representó una inversión estimada en $35 millones.

El proyecto tomó como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en El Salvador.

Ese complejo penitenciario se convirtió en una de las principales obras de la política de seguridad impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Las imágenes muestran diferentes espacios del nuevo centro penitenciario y permiten conocer cómo luce por dentro el CACCO, una de las nuevas apuestas de Costa Rica para enfrentar al crimen organizado.

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