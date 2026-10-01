Byron Bonilla le anotó a Keylor Navas en la última visita tica a Nicaragua

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Byron Bonilla le anotó a Keylor Navas en la última visita de Costa Rica a Managua, cuando el extremo nicaragüense marcó durante el juego por la eliminatoria mundialista previa.

El reencuentro tiene una connotación especial para Bonilla, quien expresó respeto por Navas y recordó que la afición incluso lo aplaudió durante aquella visita a suelo nicaragüense.

Además, Bonilla disputará su partido número 50 con Nicaragua, mientras la convocatoria pinolera incluye a siete futbolistas con paso por la Primera División de Costa Rica para este juego.