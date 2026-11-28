Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Una concentración de peces gruñones o roncadores por miles fue documentada por buzos locales en el punto de buceo conocido como Virador, un evento que ellos califican de extraordinario.

Los cardúmenes se desplazan como un solo cuerpo bajo el agua, en una imagen que sorprendió a los expedicionarios. La agrupación responde a condiciones como afloramientos y recambio de aguas que atraen alimento.

Un especialista explicó que los cardúmenes cumplen una doble función: facilitan la alimentación y sirven como estrategia de defensa contra la depredación.

Cuando la concentración es alta, el depredador no puede escoger a todas las presas y se limita a una sola.

La expedición también registró rayas látigo y rayas águila, arrastradas por las fuertes corrientes que empujan a los visitantes de un lado a otro.

En el fondo apareció la viejita, un pez tropical que puede vivir a cinco metros de profundidad y hasta 75. La gran cantidad de alimento flotando explica la biodiversidad observada durante el recorrido.