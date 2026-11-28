Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Una buseta cayó a un guindo la tarde de este sábado 28 de noviembre en San Ramón de Alajuela, según informó el Cuerpo de Bomberos.

La emergencia se reportó a las 3:09 p. m. en el sector de San Lorenzo Bajo Rodríguez, aproximadamente un kilómetro después del restaurante Tierras Enamoradas, en dirección hacia San Ramón.

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Bomberos despachó la unidad M-40 para atender el incidente. Al momento del reporte, el vehículo de emergencia estaba en camino hacia el sitio.

De momento, las autoridades no han informado si hay personas heridas o fallecidas como consecuencia de este accidente.

Consultamos a la Cruz Roja sobre posibles pacientes heridos. De momento se encuentran validando la información. La noticia está en desarrollo.