Buscan con drones a hombre que habría caído de un puente en Alajuelita

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La Cruz Roja mantiene la búsqueda de un hombre que habría caído de un puente en Alajuelita, con apoyo de drones para recorrer la zona.

Siete cruzrojistas participan en el operativo, junto con una unidad de soporte básico y dos unidades operativas.

Los equipos trabajan en el lugar para dar con su paradero y para ello cuentan con el apoyo de drones para revisar diferentes sectores de los ríos, incluidas las áreas cercanas a las represas.

Hasta el momento no se reportan más detalles sobre la ubicación del hombre.

Asimismo, la Cruz Roja mantiene activos los esfuerzos de búsqueda para localizarlo.