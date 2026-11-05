Nuevo bus llega al cantón central de Alajuela para el cuido de habitantes de calle

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un nuevo bus llega al cantón central de Alajuela para el cuido y acompañamiento de los habitantes de calle, como herramienta de la Fundación Alajuela al Rescate, organización que brinda un espacio para el aseo y la atención integral a quienes habitan en las calles de ese cantón.

El presidente de la organización, Víctor Monge, explicó que trabajaron casi dos años con un bus que les prestaban y que comenzaron a operar en Alajuela como fundación hasta que lograron contar con un vehículo propio, ya listo para funcionar.

El bus está equipado para operar de manera autónoma, con planta eléctrica, iluminación de 110 y 220 voltios, una bomba para trasiego y suministro de agua, y un tanque con capacidad de 1000 litros que abastece las duchas, el lavadero y la pila, además de cinco duchas equipadas donde las personas reciben ropa limpia, talco y desodorante al salir.

El vehículo podría atender a 100 personas como máximo en un solo día y está listo para visitar los distritos del cantón central, bajo el lema Abrazar, Dignificar y Proteger, con la posibilidad de apoyar como voluntario o de forma económica al número 8588-3555.