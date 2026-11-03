Bus atropella a hombre frente a personas que esperaban en una parada

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Un bus atropella a un hombre en Naranjo, Alajuela, la tarde de este martes.

El reporte de atención indica que el paciente sufrió múltiples traumatismos y requirió traslado urgente a un centro médico.

Una unidad de soporte básico atendió la emergencia.

Los socorristas abordaron al hombre adulto, identificaron las lesiones y lo trasladaron en condición crítica a la Clínica de Naranjo.

Socorristas atienden a hombre con múltiples lesiones

La información preliminar describe al paciente como politraumatizado, es decir, con múltiples lesiones traumáticas.

Sin embargo, el reporte no detalla las partes del cuerpo afectadas ni precisa la edad del hombre.

El personal de atención movilizó al paciente hacia la clínica tras valorar su condición.

Por ahora, la información disponible corresponde a la atención inicial y al traslado.

Bus atropella a hombre: faltan detalles del incidente

El reporte ubica el atropello en el cantón de Naranjo, pero no especifica el punto exacto donde ocurrió.

Tampoco explica las circunstancias del incidente ni aporta información sobre la identidad del paciente.

Además, el informe inicial no incluye una actualización sobre su evolución médica después del traslado.

Los datos disponibles tampoco permiten establecer cómo ocurrió el atropello ni atribuir responsabilidades por el hecho.

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