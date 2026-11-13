Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El bulevar del Paseo de los Estudiantes será ampliado hasta el Liceo de Costa Rica con una intervención de al menos 296 metros continuos de bulevar.

La propuesta contempla aproximadamente 4.800 metros cuadrados de espacio público y estaría lista en agosto del 2027.

El proyecto incorpora aceras amplias, senderos, pasos peatonales seguros y mejoras en seguridad vial.

Vecinos consultados respaldaron la obra como un espacio más amplio para caminar y recorrer la zona.

Una persona consultada valoró la intervención por su aporte frente a los problemas de presas y durante las ferias del agricultor.

Otra voz cuestionó que la salida del sur quedó colapsada y que la salida también se convertirá en bulevar.

La ampliación se extenderá de forma continua hasta el Liceo de Costa Rica.