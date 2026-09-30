Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Bryan solo tiene un centro delantero para medirse a Nicaragua, lo que representa una limitación en la ofensiva del equipo según lo informado.

Asimismo, una de las principales dudas que mantiene el cuerpo técnico es el extremo por izquierda.

Por consiguiente, la única opción en el centro delantero y la duda en el extremo por izquierda son los aspectos por definir antes del partido.

Kenyel Michel, extremo de la selección, afirma que “sabemos que hay muy poco tiempo pero tenemos que tomarlo con la mayor seriedad para estar enfocados en lo que se viene”.