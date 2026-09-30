Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Bryan Ruiz ya definió el 11 que utilizará ante Nicaragua, según lo dado a conocer por el entrenador del equipo.

El Técino afirmó que “la alineación ya la tengo clara, ya después alguien se las pasará, pero yo la tengo clara”.

Asimismo, el director técnico se mostró crítico con la indisciplina que se ha presentado en el grupo de jugadores.

Por consiguiente, Bryan Ruiz definió el 11 que utilizará ante Nicaragua en medio de su postura crítica con la indisciplina.