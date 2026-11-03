Bryan Ruiz tiene el 95 % de la convocatoria de La Sele

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El seleccionador nacional, Bryan Ruiz, tiene entre el 90 % y el 95 % de la convocatoria de La Sele definida para la fecha FIFA ante Ecuador y Argentina.

Este miércoles será la fecha límite para recibir los informes médicos de los jugadores lesionados, entre ellos Orlando Sinclair, Ronald Matarrita, Alonso Martínez y Sebastián Acuña, ya que el técnico advirtió que solo llevará a quienes estén al 100 %. Ruiz anunciará la lista oficial el próximo viernes, en un proceso en el que ya estableció reglas básicas de convivencia para el grupo, como prohibir el uso del celular durante las comidas y advertir sobre el cuidado con las publicaciones en redes sociales.

El estratega, quien destacó la influencia de Jorge Luis Pinto en su formación, adelantó que viajará a Europa a finales de este año, en febrero y en marzo o abril de 2027 para cerrar su licencia como entrenador.