Bryan Ruiz tendrá que viajar a Europa tres veces mientras dirige a La Sele

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El seleccionador nacional, Bryan Ruiz, tendrá que viajar a Europa en tres ocasiones más —en diciembre, febrero y junio— mientras asume el reto de dirigir a la Tricolor, con el objetivo de completar su formación en la licencia UEFA hasta junio de 2027.

El estratega, quien ya cuenta con la licencia de Concacaf y ahora busca finalizar la UEFA B, protagonizó un rápido ascenso en apenas dos meses, al pasar del alto rendimiento de Alajuelense a asumir el primer equipo tras la salida de Óscar Rescalvo en setiembre, para luego tomar las riendas de la selección mayor.

Durante su formación, el técnico estuvo en octubre en Andorra, donde compartió con figuras como Sergio Busquets, Andrés Guardado y Santi Cazorla. A la par de su preparación académica, Ruiz ya definió al 100 % su convocatoria para la fecha FIFA de noviembre tras recibir los partes médicos de los futbolistas.