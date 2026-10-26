Bryan Ruiz tendrá dos retos inmediatos con La Sele en menos de tres semanas

Será presentado oficialmente este martes.

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Bryan Ruiz tendrá dos retos inmediatos con La Sele en menos de tres semanas

El primer desafío será en Quito ante Ecuador el próximo 13 de noviembre y cuatro días después, Costa Rica enfrentará a Argentina.

Ruiz será presentado oficialmente este martes, acompañado por Wilmer López y Christian Bolaños, y más adelante se incorporará Wardy Alfaro al cuerpo técnico.

El nuevo técnico inició labores este lunes y su reto inmediato será definir una preconvocatoria de 40 futbolistas que debe entregarse este martes 27 de octubre, mientras la lista final se conocerá la próxima semana.