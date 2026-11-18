Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Bryan Ruiz tendrá cuatro meses para planificar los primeros objetivos del 2027 al frente de la selección nacional.

Tras las dos derrotas de la gira sudamericana, la tricolor enfrenta un espacio de cuatro meses sin actividad y será hasta marzo cuando dispute el repechaje por la Copa Oro ante Puerto Rico.



De clasificar, el torneo se disputará del 7 al 15 de junio. Posteriormente, en septiembre, del 20 de setiembre al 5 de octubre, será la primera fase de eliminatorias para el Mundial del 2030. Del 8 al 16 de noviembre se jugará la segunda fase para la Copa del Mundo.



El DT señaló que ahora su trabajo será identificar las fortalezas del equipo y adaptarse a las características de los jugadores.

“Ahora va a ser mi trabajo darme cuenta en qué podemos hacer, en qué somos buenos, y adaptarme a los jugadores según las características que tenemos para crear o modificar un poco la idea”, declaró Ruiz.



Cabe señalar que Ruiz cierra el 2026 con un 50 % de rendimiento al frente de la Sele, con la consigna de mejorar el año entrante.

Durante sus juegos dirigiendo a la selección, convocó a un total de 38 futbolistas.