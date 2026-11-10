Bryan Ruiz responde a críticas: asegura que no le paga favores a nadie

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El técnico de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, respondió a las críticas que enfrentó por la convocatoria y aseguró que no le debe favores a nadie.

Sus declaraciones se dieron en medio de la polémica por los jugadores llamados al equipo.

Ruiz defendió su lista y explicó los criterios que aplicó para conformarla Y fue enfático al señalar que su único compromiso es con el país.

“Yo aquí no le debo favores a nadie, ni jugadores, ni entrenadores, ni equipos, ni directivos, a nadie. Al único que yo le debo algo es a Costa Rica”, declaró.

También aclaró que no utiliza la figura del sparring en el equipo.

Además, explicó que la convocatoria incluyó a José Vega como posible cuarto portero, ante la ausencia de Keylor Navas en estos momentos.

Sobre Vega, dijo que solo tiene palabras positivas y que el jugador expresó su felicidad por estar en el equipo. El técnico sostuvo que ningún jugador ha sido llamado bajo esa figura.

El seleccionador también se refirió a la situación de Celso Borges, a quien calificó como su amigo de toda la vida.

Aclaró que no lo convocará si no está en un buen nivel en la liga y que las decisiones se basan en el rendimiento dentro de la cancha.

Agregó que el cambio generacional se está dando y que la convocatoria incluye a muchos jugadores jóvenes en todos los puestos.