Bryan Ruiz presenta convocatoria de La Sele para los amistosos ante Ecuador y Argentina

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El técnico de la Selección Nacional, Bryan Ruiz, dio a conocer este viernes la lista de jugadores convocados para los próximos compromisos amistosos ante Ecuador y Argentina.

Convocados

La Tricolor tendrá dos exigentes pruebas durante la fecha FIFA de noviembre, en una gira por Sudamérica que marcará una nueva etapa bajo la dirección técnica de Ruiz.

El primer encuentro será el viernes 13 de noviembre ante Ecuador, en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. Posteriormente, Costa Rica se medirá a Argentina el martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

La convocatoria será parte de la preparación del combinado nacional para estos compromisos internacionales, ante dos selecciones sudamericanas de alto nivel.

Escrito por: Daniel Palma Durán.