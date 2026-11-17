Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Bryan Ruiz pidió tiempo para ver resultados en la Tricolor, al señalar que se necesita tiempo para cambiar muchas cosas, aunque exigió avances fecha FIFA tras fecha FIFA.

El técnico asumió el banquillo de la Selección el 21 de octubre pasado, por lo que tiene menos de un mes oficialmente en el cargo, y después del partido ante Argentina el grupo tendrá cuatro meses de inactividad antes de disputar el repechaje rumbo a la Copa Oro 2027.

El seleccionador indicó que todos los partidos de fogueo y los que vienen en marzo, ya de competición importante para clasificar a Copa Oro, servirán para que la selección vaya plasmando una idea y poco a poco ir mejorando.