Bryan Ruiz no quiere fiesteros en La Sele y cuestionó valores de los últimos capitanes

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Bryan Ruiz, técnico interino de la Selección Nacional, cuestiona los valores de los últimos capitanes y advierte que no tolerará fiesteros en el equipo.

El estratega, quien asume el banquillo de la Tricolor para los partidos ante Nicaragua y Haití por la Liga de Naciones de Concacaf, enfatiza que el cambio generacional requiere jugadores de experiencia en buen nivel y no solo nombres.

Además, revela que en su conversación con Keylor Navas, el portero mostró disposición para volver a la selección, mientras que elogia a Celso Borges como ejemplo de liderazgo para los jóvenes.