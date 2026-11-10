Bryan Ruiz descartó favores y respaldó a sus amigos antes del viaje a Ecuador

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

El seleccionador nacional, Bryan Ruiz, descartó que la Selección Nacional pague favores o funcione como un equipo de amigos antes del viaje a Ecuador y Argentina, al afirmar durante una conferencia de prensa que al único que le debe algo es a Costa Rica.

El estratega enfatizó que, aunque prefiere trabajar con gente de confianza, todos los convocados deben rendir en la cancha, y respaldó la convocatoria de Keylor Navas al asegurar que dudar de su nivel demuestra un desconocimiento del fútbol. Además, Ruiz aclaró el malentendido con la prensa mexicana sobre la ausencia del guardameta, precisando que requiere un procedimiento de 10 días de reposo y no una operación como se había interpretado erróneamente.

La tricolor, que ya completó su plantel, continuará con las prácticas en el complejo Fede Fútbol para afinar detalles de cara a la gira sudamericana.