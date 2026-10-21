Bryan Ruiz definió su cuerpo técnico: conozca quiénes lo integran

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

La tarde de este miércoles, la Federación Costarricense de Fútbol oficializó la llegada de Bryan Ruiz al mando de la Selección Nacional.

Pero su llegada no es el único anuncio especial de la jornada, porque también se confirmó el cuerpo técnico que lo acompañará en su travesía con la tricolor.

¿Quiénes acompañarán a Ruiz?

Mediante un comunicado oficial, la Federación indicó que se unirán como asistentes Wilmer López y Christian Bolaños, López viene del proceso interino que recién pasó.

La principal novedad es Christian Bolaños, el exfutbolista y compañero durante muchísimos años de Bryan se unirá al cuerpo técnico también como asistente.

Ariel González también llegará como video analista. En el caso de Wardy Alfaro, se incorporará al cuerpo técnico de la Tricolor (también como asistente) hasta el mes de enero.

Ruiz se incorporará a partir de este miércoles a La Sele, se hará cargo de los duelos correspondientes a la fecha FIFA de noviembre.