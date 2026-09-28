Bryan Ruiz debutará como DT de La Sele con 2 juegos de Liga de Naciones

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Bryan Ruiz debutará como técnico interino de la Selección Nacional de Costa Rica en los dos partidos de la Liga de Naciones ante Nicaragua y Haití.

Asume el banquillo de la tricolor en un momento crítico para el fútbol costarricense.

Su historia con la camiseta nacional comenzó en 2005, lideró la generación que alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, donde marcó ante Italia y Grecia. Disputó, además, los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

En septiembre dirigió al Alajuelense como interino en dos partidos que ganó, clasificó al club a semifinales de Copa Centroamericana, y ahora asume el reto con La Sele tras cuatro años de preparación, en los que dirigió ligas menores, U17 y U20. Fue asistente de Alexander Guimaraes y Óscar Ramírez.