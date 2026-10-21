Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Bryan Ruiz asume el banquillo de La Sele tras dos semanas de negociaciones, con lo que queda al frente del cuerpo técnico de la selección nacional.

El próximo reto del nuevo entrenador será en la fecha FIFA de noviembre, cuando el equipo afronte sus compromisos internacionales.

El nuevo entrenador afirma que “Costa Rica tiene que volver a darse a respetar, tenemos que ser potencia”.

La designación se concretó luego de ese proceso de negociación, que se extendió por dos semanas antes de la oficialización del nombramiento.