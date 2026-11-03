Bryan Ruiz aplicará en La Sele las enseñanzas de Jorge Luis Pinto

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Bryan Ruiz aplicará en la selección nacional las enseñanzas que aprendió de Jorge Luis Pinto, a quien dice no guardarle rencor, y este miércoles cerrará la lista para los amistosos contra Ecuador y Argentina.

El excapitán señaló que hay aspectos de Pinto que ahora son suyos porque los heredó de él y son importantes para él, y calificó al entrenador como un excelente estratega que hizo para el país cosas impresionantes, aunque consideró que un poco su forma de hacer le jugó en contra para muchas cosas de futuro.

Ruiz afirmó que no guarda rencor y que no se toma las cosas de manera personal, en referencia a los conflictos del pasado con el técnico, con quien coincidió en más de 30 partidos con la selección nacional.

Ahora el reto es suyo: deberá resolver quiénes serán sus 23 elegidos, recibirá los últimos informes médicos este miércoles y el viernes revelará su convocatoria.