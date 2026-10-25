(FOTOS) Brutal choque deja un muerto en San José centro

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

Un hombre murió la mañana de este domingo tras un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo liviano en San José centro.

El carro terminó impactando contra un árbol, según la información preliminar de la emergencia.

Este accidente ocurrió antes de las 7:00 a. m. en el sector de Catedral, específicamente en avenida 16, calle 1.

Choque entre carro y motocicleta en San José

La colisión movilizó a los cuerpos de emergencia, que atendieron el incidente en el sitio.

Bomberos y Cruz Roja participaron en la atención de esta emergencia.

Producto del accidente, un hombre perdió la vida en el lugar. Por el momento, las autoridades no han confirmado su identidad.

Investigan las causas del accidente

Las circunstancias que provocaron el choque todavía se desconocen. Por ahora, no hay información confirmada sobre qué originó la colisión entre ambos vehículos.

Las autoridades deberán esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que llevaron al vehículo liviano a impactar contra un árbol.

Este caso se suma a los accidentes de tránsito que requieren la intervención de los cuerpos de emergencia en las carreteras del país.

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