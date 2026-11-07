Brutal ataque: apuñalan a hombre en la cabeza y le disparan en las manos

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Un aparente asalto en Río Azul de La Unión dejó a un hombre de apellido Hidalgo, de 41 años, con heridas de arma blanca en la cabeza, una herida de bala en las manos y múltiples golpes.

Los hechos ocurrieron pasadas las 4:00 p. m. del viernes, según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Asalto en Río Azul ocurrió en un cafetal

De acuerdo con la versión preliminar, Hidalgo caminaba por un cafetal cuando, aparentemente, dos sujetos lo interceptaron y lo atacaron.

Durante la agresión, los sospechosos lo golpearon y le provocaron las heridas descritas por las autoridades judiciales.

Además, lo despojaron de dinero en efectivo, la billetera y el teléfono celular.

Tras el aparente robo, ambos sujetos huyeron del lugar.

El reporte inicial no precisa cuánto dinero sustrajeron ni detalla las características de los sospechosos.

OIJ investiga el ataque contra el hombre

Posteriormente, trasladaron al herido a un centro médico en San José para que recibiera atención.

La información suministrada no especifica su condición de salud.

Por su parte, los agentes del OIJ de La Unión mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables del aparente asalto ocurrido durante la tarde.

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