Brisa Hennessy viajará cerca de 9 mil kilómetros para disputar novena fecha del Tour Mundial

Tica tendrá participación este mes.

Brisa Hennessy viajará alrededor de 9000 kilómetros para disputar la novena fecha del Tour Mundial de Surf en Trestles, California, donde la tica volverá a competir en 10 días y deberá adaptarse rápidamente a las condiciones de su próxima parada.

La surfista costarricense pasará de las poderosas olas de Cloudbreak en Fiji a una ola ideal para realizar grandes maniobras, y el objetivo es buscar el primer resultado para clasificar nuevamente a las finales.

Las fechas que vienen son positivas para Hennessy, ya que son olas que surfea muy bien y domina, aunque la competencia no es fácil con las mejores del mundo en su mejor nivel, y la última vez que compitió en esta localidad fue hace dos años durante las finales del Tour Mundial.