Brisa Hennessy se coronó campeona en el Challenger Series de Portugal

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Brisa Hennessy volvió a poner el nombre de Costa Rica en alto al coronarse campeona en el Challenger Series de Portugal, donde ganó la cuarta parada del circuito.

Con esta victoria, la costarricense sumó diez mil puntos y escaló a la cuarta posición del ranking, ubicándose en zona de clasificación para el Tour Mundial de 2027.

La próxima y última parada se disputará del primero al siete de marzo de 2027 en Nueva Zelanda, donde se definirán las seis surfistas clasificadas a la liga más importante del surf mundial.



“Este evento es muy especial. Portugal es un lugar increíble y la ola para días de finales es muy divertida. Muchísimas gracias a todos en Costa Rica por el apoyo este año. Fue un año difícil, pero seguimos adelante. El amor significa el mundo. Muchísimas gracias, pura vida.”, expresó la surfista tras la competencia.