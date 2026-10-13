Brisa Hennessy llegará al país para preparar el Mundial de Surf 2026

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Brisa Hennessy llegará al país en los próximos días para preparar su participación en el Mundial de Surf 2026, con dos semanas de entrenamiento antes del campeonato mundial en Perú.

La surfista costarricense Brisa volverá a representar a Costa Rica en una competencia internacional tras su última participación con la selección nacional en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La surfista costarricense todavía tiene pendientes dos competencias en este 2026: el Mundial de surf en Punta Rocas y la última fecha del Tour Mundial de surf en Hawái, según lo previsto.