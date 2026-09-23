Bomberos registran 850 incendios estructurales y 15 fallecidos en lo que va del año

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Los incendios en viviendas suman 850 casos y 15 personas fallecidas en lo que va del año. La cifra evidencia el peligro presente dentro de los hogares, según el cuerpo de bomberos.

Del total de emergencias, 744 ocurrieron en casas de habitación, 81 en precarios, 17 en cuarterías, 7 en apartamentos y 1 en un condominio, de acuerdo con el desglose difundido.

El bombero Roger Abarca explicó que la institución inicia por la protección de la vida como misión fundamental, y que posteriormente se trabaja en minimizar las pérdidas materiales mediante la extinción del fuego.

“Recordemos que la principal causa de incendios son artículos eléctricos.Revisemos las instalaciones, no sobrecarguemos las instalaciones, y definitivamente sí, por favor, instalemos detectores de humo de incendio en nuestras casas de habitación”, declaró el funcionario.

Una vivienda afectada hace un par de meses muestra la magnitud del daño: el fuego se originó cuando una tableta explotó por un cortocircuito en un tomacorriente, y aunque sus cuatro habitantes resultaron ilesos, la estructura presenta pérdida total y deberá ser demolida porque las paredes falsas no pueden repararse.

Entre las recomendaciones se incluyen no sobrecargar los tomacorrientes, revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas, no dejar velas ni alimentos sin vigilancia, mantener libres las salidas y contar con un plan de evacuación familiar.