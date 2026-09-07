Banco Nacional impulsa a emprendedores del Pacífico Sur durante Festival de Ballenas y Delfines

El Banco Nacional llegó al Festival de Ballenas y Delfines, en Uvita, con el objetivo de impulsar a los emprendedores del Pacífico Sur y aprovechar el dinamismo turístico de la zona para generar nuevas oportunidades para las familias y pequeños negocios.

A través de su iniciativa BN Lo Nuestro, la entidad busca acompañar a los emprendedores y contribuir al desarrollo económico de las comunidades donde tienen presencia.

Durante 2026, el programa cuenta con presencia en seis regiones del país y ha beneficiado a más de 250 pymes, además de capacitar a más de 1.000 personas.

Capacitación para fortalecer negocios

El BN también desarrolla programas de capacitación dirigidos a las pequeñas y medianas empresas, entre ellos Evolución Pyme, que permite identificar negocios que pueden incorporarse a un programa de acompañamiento más completo.

Además, los emprendedores pueden acceder a capacitaciones mediante la plataforma Pyme Nauta, donde pueden inscribirse en los diferentes cursos disponibles.

Como parte de esta iniciativa, el BN llevará capacitación a Laurel, Ciudad Neily y Uvita, con contenidos que incluyen temas como inteligencia artificial y educación financiera.

El Festival de Ballenas y Delfines se realizó los días 4, 5 y 6 de septiembre, convirtiéndose en un espacio para dinamizar la actividad turística y comercial del Pacífico Sur.