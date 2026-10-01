Biólogo costarricense ganó un premio internacional

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Un biólogo costarricense obtuvo el Premio Internacional de Biología de Campo 2026 por sus estudios sobre cómo se comunican los animales. Su trabajo se centró principalmente en colibríes, aves cantoras, murciélagos y otros vertebrados como ranas.

Marcelo Araya, investigador galardonado, explicó que algunas aves aprenden los cantos como los humanos aprenden idiomas, mientras otras los desarrollan de forma innata.

“Las aves que aprenden los cantos tienen procesos de lo que llamamos evolución cultural”, declaró Araya, quien señaló que los cantos cambian poco a poco y surgen nuevas variantes similares a las modas humanas.

El reconocimiento fue otorgado por la Fundación Maxwell Handraham, que destacó la calidad y creatividad de la investigación.