Bioestimuladores de colágeno: cómo actúan para mejorar la piel

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Los bioestimuladores de colágeno son sustancias que se aplican mediante inyecciones en la piel para activar las células encargadas de producir colágeno y elastina de forma natural, mejorando la firmeza y la textura del rostro.

El Dr. Andrés Boza Seas explica a qué edad se empieza a perder colágeno de forma natural y cuáles son las primeras señales visibles.

El especialista detalla qué hábitos o factores cotidianos aceleran la destrucción del colágeno, si la pérdida afecta solo a la piel y las arrugas o también impacta la salud de los huesos y las articulaciones.