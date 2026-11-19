Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Durante el matrimonio, no todos los bienes pertenecen automáticamente a ambos cónyuges. La legislación costarricense establece reglas sobre la propiedad individual y los bienes gananciales, así como mecanismos legales para proteger el patrimonio de cada persona.

El abogado Ariel Guardia Gaviola explicó que uno de los principios fundamentales es la libre disposición de los bienes, contemplada en el artículo 40 del Código de Familia.

Según el especialista, una persona puede disponer legalmente de un vehículo u otro bien inscrito a su nombre, incluso si lo adquirió durante el matrimonio, sin necesitar la autorización de su pareja.

Sin embargo, esta facultad cambia cuando comienza un proceso de divorcio o separación, porque se debe determinar cuáles bienes tienen carácter ganancial y cuáles no.

El abogado también advirtió que transferir propiedades a familiares para evitar una futura división puede generar problemas legales, incluso por posibles delitos de fraude o simulación.