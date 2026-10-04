Encuentran muerto a bebé menor de 1 año en Aserrí

Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

Una emergencia movilizó a la Cruz Roja la mañana de este domingo en Salitrillo de Aserrí, San José, luego de que reportaran a un bebé menor de 1 año sin signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar de la atención, se trata de una menor que presentaba un trauma abierto en la zona frontal.

Los cuerpos de emergencia recibieron la alerta y desplazaron una unidad básica hasta el sitio.

Bebé fue encontrado sin signos vitales

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a la menor sin signos vitales. Además, la información inicial señala que presentaba una lesión abierta en la parte frontal de la cabeza.

La Cruz Roja atendió la emergencia y realizó la valoración correspondiente en el sitio.

Emergencia ocurrió en Aserrí

El hecho se reportó específicamente en el sector de Salitrillo, en Aserrí, San José.

Por el momento, las autoridades mantienen la atención del caso y se espera que las investigaciones permitan determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La información disponible hasta ahora corresponde a un reporte preliminar de la atención de emergencia, por lo que podrían surgir nuevos detalles conforme avance la investigación.

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