Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Un bebé de 6 meses permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños (HNN) tras sufrir quemaduras por líquidos calientes.

El centro médico ha atendido a 160 menores por este tipo de lesiones en lo que va del año y advierte sobre un incremento de casos durante las últimas semanas.

Carlos Siri, médico de la unidad de quemados del HNN, explicó que el estado de salud del bebé es delicado y que recibe atención especializada tanto del personal de cuidados intensivos como de la unidad de quemados.

El médico advirtió que los casos de quemaduras infantiles aumentan durante las celebraciones de fin y principio de año, debido a que los menores permanecen más tiempo en casa y están expuestos a situaciones de riesgo mientras los adultos preparan alimentos.

“Hay que extremar los cuidados. (…) Se mantienen las cocinas abiertas y los niños pueden entrar y jugar en las cocinas”, señaló Siri.

Entre las principales causas de estas lesiones figuran los líquidos calientes, como agua, leche, sopa, té, café, aceite y chocolate, que pueden ocasionar daños graves y dejar secuelas permanentes.

Por su parte, Juan Román Poveda, médico del servicio de cirugía reconstructiva del HNN, indicó que durante los últimos 15 días aumentó considerablemente el ingreso de menores con quemaduras.

“Once pacientes de los últimos 15 días han tenido que requerir internamientos, y tenemos inclusive niños muy pequeños con grandes extensiones de quemadura”, detalló.

Las estadísticas del hospital registran 226 menores atendidos por quemaduras durante 2025, mientras que en lo que va de este año la cifra asciende a 160.

Ante este panorama, los especialistas instaron a padres y encargados a mantener una supervisión constante de los niños, especialmente durante la preparación de alimentos y las celebraciones de fin de año.