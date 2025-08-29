La junta directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó una reforma al reglamento del sistema de pagos, lo que limita a ¢100 mil diarios las transferencias realizadas mediante Sinpe Móvil por mensaje de texto.

Ventajas

Medida se toma para evitar estafas, ya que en muchas ocasiones se roban los teléfonos celuares y los delincuentes utilizaban este medio para enviarse el dinero.

Con esta nueva reforma todas las entidades financieras deberán acatar el nuevo tope.

“Estamos tratando de ponerle más seguridades. Se pueden hacer transacciones de Sinpe Móvil a través de la banca móvil que utiliza internet o través de mensajes de texto, de SMS” dijo Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del BCCR.

¿Cuándo fue tomada la decisión?

La decisión fue tomada en firme el pasado 6 de agosto y se encuentra en consulta pública desde el 19 de agosto por un plazo de 10 días hábiles.

A quiénes no afecta el cambio

El ajuste no afecta a quienes utilizan aplicaciones móviles o banca en línea, donde los límites de transferencia se mantienen bajo los parámetros definidos por cada entidad transferencia.