Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Bayron Mora tendrá por segundo año consecutivo la oportunidad de jugar la final centroamericana, luego de regresar de la gira con la Selección Nacional y de incorporarse de inmediato a los trabajos con su club.

El guardameta fue la gran figura en el tricampeonato de 2025 y otra vez tendrá la oportunidad de ser titular en el primer juego de la gran final, para el que dispone de 15 días de preparación. Washington Ortega recibió un juego de suspensión por parte de la CONCACAF y se une a la lista de ausentes para ese primer partido, mientras que en la temporada Bayron Mora suma 3 juegos, 2 como titular, 225 minutos y 3 goles recibidos, con un balance de dos victorias y una derrota para el equipo.

La Liga tendrá dos partidos antes por el Campeonato Nacional y Óscar Ramírez valora su titularidad para que llegue con ritmo al 2 de diciembre.