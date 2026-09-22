Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La base de La Sele es del Campeonato Nacional, ya que solo el 20% de los convocados por Fernando Batista para la Liga de Naciones son jugadores legionarios.

De los 30 futbolistas llamados, seis militan en clubes del extranjero, mientras que 24 provienen de equipos del torneo local, lo que representa una clara apuesta por el talento que se desarrolla en el país.

Clubes como Alajuelense, Saprissa, Cartaginés, Herediano, Puntarenas y Sporting FC aportan la mayor parte de la nómina, reflejando la fortaleza del campeonato nacional como cantera para la Tricolor.