Barrio Chino ya no será como antes: anuncian cambios importantes

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Uno de los espacios sociales más conocidos del centro de San José está a punto de cambiar para siempre. Al menos eso propone un proyecto.

El boulevard del Barrio Chino, en San José, se extenderá tres cuadras más hasta las cercanías de Plaza Víquez, tras la adjudicación de las obras por parte de la Municipalidad de San José.

¿Qué se busca con el proyecto?

El proyecto busca ampliar el Paseo de los Estudiantes y brindar más espacio a los peatones mediante una intervención que contempla nuevas aceras, colocación de adoquines, iluminación y mobiliario urbano.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de ocho meses y representan una inversión de ₡435 millones.

Le puede interesar: Estudio de OVSICORI: ¿Cuál es el cantón en el que tiembla más en Costa Rica?

Con esta ampliación, el municipio pretende extender el espacio peatonal en este sector de la capital y mejorar las condiciones para quienes transitan por la zona.