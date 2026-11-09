Banco Popular sorteará gran premio entre quienes paguen el Marchamo 2027

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Pagar el Marchamo 2027 en el Banco Popular podría convertirse en una oportunidad para ganar millones de colones. La entidad financiera ofrecerá ₡30 millones en premios entre las personas que realicen el trámite antes del 31 de diciembre de 2026.

La promoción contempla un premio principal de ₡20 millones y otros 20 premios de ₡500.000 cada uno. Además, todas las personas ganadoras recibirán entradas para disfrutar los partidos de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica como local durante el 2027, así como un kit sorpresa de La Sele.

Distintas opciones para pagar

El Banco Popular también ofrece diferentes alternativas para facilitar el pago del marchamo. Los usuarios pueden realizarlo en las oficinas comerciales, mediante Banca Fácil o desde la aplicación móvil de la entidad. También pueden utilizar tarjetas Visa y Mastercard.

Otra opción es BP Tasa Cero Marchamo, que permite distribuir el monto del pago en plazos de 3, 6, 9 o 12 meses, sin intereses.

Quienes deseen participar en la promoción deberán cancelar su Marchamo 2027 antes del 31 de diciembre de 2026. Las condiciones pueden consultarse en los canales oficiales del Banco Popular.

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