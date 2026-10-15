Banco aplicará un cobro mensual a clientes que tengan poco dinero

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El Banco de Costa Rica (BCR) comenzó a aplicar una comisión mensual que podría afectar a los clientes que mantienen poco dinero en sus cuentas bancarias.

El cobro es de $1 y depende del saldo que cada persona tenga en la entidad.

¿A quiénes les cobrará el BCR?

La nueva tarifa aplica a quienes mantengan un saldo igual o inferior a $50 en sus cuentas de ahorro y corrientes.

El banco calcula el monto en colones según su tipo de cambio de venta.

Además, la entidad toma en cuenta la suma de los saldos de todas las cuentas y los sobres que tenga cada cliente.

Por lo tanto, no calcula el límite de manera individual para cada producto bancario. Sin embargo, el BCR estableció excepciones para varias cuentas.

La comisión no aplica a las cuentas de pago de nómina, cuenta digital, pensionados, Cuenta Conmigo y cuenta propia.

Clientes cuestionan el nuevo cobro

La medida ha generado molestia entre algunos usuarios, quienes cuestionan que las entidades financieras cobren por mantener dinero en sus cuentas.

Esta práctica también existe en bancos privados, pero su aplicación en otras entidades ha provocado críticas de clientes que consideran que las comisiones aumentan sus gastos.

Por su parte, el Banco de Costa Rica aseguró que esta es la comisión más baja del sistema financiero nacional.

Los clientes pueden revisar las tarifas vigentes y las condiciones de sus cuentas para determinar si les corresponde pagar este monto mensual.

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