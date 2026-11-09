Banano maduro, un ingrediente para crear deliciosas recetas

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El banano maduro es un ingrediente para crear deliciosas recetas como pan de banano, galletas, batidos y helados, aprovechando su dulzor natural en la cocina.

La chef Marianela Sánchez Ramírez y la ingeniera agrónoma Carol Salazar orientan sobre cómo obtener un vástago, sembrarlo con éxito y elegir las mejores variedades para un jardín o finca pequeña, además de explicar por qué la planta madre debe cortarse tras la cosecha.

Las especialistas también abordan el punto de cosecha, la conservación en casa y el truco para lograr un helado cremoso con un solo ingrediente, sin lácteos ni máquinas heladeras pesadas.