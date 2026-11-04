Balean a menor de 13 años desde una motocicleta

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un suceso en el que un menor de 13 años resultó herido por arma de fuego.

Según indica la versión preliminar, la víctima se encontraba en vía pública cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta lo abordaron y dispararon en múltiples ocasiones.

La situación ocurrió a eso de las 7:30 p. m. de este martes 3 de noviembre, en barrio Cristo Rey, San José.

El menor recibió un impacto de bala en uno de sus brazos y requirió traslado a un centro médico. De momento, no hay información disponible sobre su estado de salud actual.

Por: Camila Rosales Méndez

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