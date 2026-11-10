Balacera en La Sabana: reportan disparos contra edificios

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Un reporte de balazos en La Sabana trascendió este martes.

La información preliminar señala disparos contra unos edificios. Cerca de la embajada de Turquía en nuestro país.

Por ahora, las autoridades no han confirmado las circunstancias del hecho ni si alguna persona sufrió heridas.

Falta precisar el inmueble contra el cual habrían disparado y el motivo del ataque reportado.

Sin embargo, no hay detalles oficiales sobre su intervención.

En los alrededores del punto señalado hay sedes diplomáticas.

Pese a esa cercanía, hasta el momento ninguna confirmación oficial establece que los disparos tuvieran como objetivo una embajada.

Detalles pendientes de confirmación

El reporte inicial menciona un edificio, pero aún faltan datos que permitan determinar el alcance de lo ocurrido.

Por ello, la presencia de representaciones diplomáticas en la zona no permite vincularlas con el hecho.

También queda pendiente confirmar si los disparos ocasionaron daños materiales.

Esta información permanece en desarrollo y requiere una actualización oficial para aclarar lo sucedido, establecer afectaciones y precisar las circunstancias de los balazos en La Sabana.

Esta noticia se encuentra en desarrollo constante.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.