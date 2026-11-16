Balazo en el tórax deja a joven luchando por su vida

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

La Cruz Roja Costarricense atendió a un joven de 26 años que resultó herido por arma de fuego en el tórax.

El incidente se reportó a eso de las 7:27 a. m. de este lunes, en San José de la Montaña, en Barva de Heredia.

Al lugar se desplazó una unidad básica de la Cruz Roja para atender al paciente y trasladarlo de emergencia al Hospital San Vicente de Paúl.

El joven fue llevado en condición crítica. De momento no hay actualización de su estado o una identificación.

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