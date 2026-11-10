Brutal balacera deja al menos un muerto y una mujer en estado crítico

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Una balacera en Dulce Nombre de La Unión, Cartago, dejó al menos un hombre fallecido y una mujer en condición crítica, según el reporte preliminar de atención.

La emergencia ocurrió en calle Los Policías. En el lugar, el personal de atención encontró a un hombre de aproximadamente 38 años sin signos de vida.

Además, los socorristas atendieron a una mujer de unos 26 años, quien también presentaba heridas de arma de fuego.

Balacera en La Unión deja una mujer crítica

Una unidad de soporte básico atendió la emergencia y trasladó a la paciente en condición crítica a la Clínica de Tres Ríos.

Por ahora, la información disponible no detalla cuántas heridas sufrió la mujer ni cuáles partes del cuerpo afectaron los disparos. Tampoco precisa las identidades de las dos víctimas.

Vehículo quedó cuneteado tras los disparos

Tras la balacera, un vehículo quedó cuneteado sobre la acera. El reporte inicial no aclara quién conducía el automotor ni si ambas víctimas viajaban en él cuando ocurrió el ataque.

Las circunstancias de los disparos y el posible motivo permanecen sin confirmar.

Los datos corresponden al reporte preliminar de atención de esta emergencia en territorio cartaginés.

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